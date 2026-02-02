GSB Kış Kulübü Bilecik\'te Kapanış Programı

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kış Kulübü Bilecik'te düzenlenen kapanış programıyla final yaptı.

Kış dönemi boyunca devam eden GSB Kış Kulübü etkinlikleri, Bilecik Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen kapanış programıyla sona erdi. Programa Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir de katıldı. Programda gençler; okçuluk, akıl ve zeka oyunları, körling, origami, geleneksel oyunlar ve değerler eğitimi başta olmak üzere birçok eğitici ve sosyal faaliyette bir araya geldi. Gençliğin enerjisinin sahneye yansıdığı etkinliklerde, kış boyunca yapılan çalışmaların çıktıları sergilendi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, gençlerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gençlerimizin sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendilerini geliştirmeleri için çalışmalarımız yıl boyunca devam edecek" dedi. - BİLECİK