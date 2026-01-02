GSS Borçları İçin Düzenleme Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

GSS Borçları İçin Düzenleme Çağrısı

02.01.2026 13:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Bulut, 10 milyon yurttaşın sağlık hizmetlerinden mahrum kalmaması için düzenleme istedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına ilişkin yeni bir düzenleme yapılmaması nedeniyle yaklaşık 10 milyon yurttaşın 1 Ocak 2026 itibarıyla sağlık hizmetlerinden yararlanamadığını belirterek, iktidara çağrıda bulundu. Bulut, "Ekonomik zorluklar nedeniyle prim borcunu ödeyemeyen yurttaşların sağlık hakkını elinden almak, sosyal devlet ilkesinin ve Anayasa'nın açık hükümlerinin ihlalidir" dedi.

Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, konuyu yaklaşık 2,5 ay önce Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdıklarını ve düzenleme yapılması yönünde uyarıda bulunduklarını hatırlattı.

Sigortalı bir işte çalışmayan, 18 yaşını doldurup eğitimine devam etmeyen, Bağ-Kur primini ödeyemeyen ve GSS prim borcu bulunan yaklaşık 10 milyon kişinin, yeni bir düzenleme yapılmadığı için sağlık hizmetlerinden yararlanamadığını ifade eden Bulut, ekonomik zorluklar nedeniyle prim borcunu ödeyemeyen yurttaşların sağlık hakkından mahrum bırakılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Bulut, bunun sosyal devlet ilkesine ve Anayasa'nın açık hükümlerine aykırı olduğunu belirtti.

Milyonlarca vatandaşın sağlık hizmetlerinden mahrum kalmaması gerektiğini kaydeden Bulut, bir an önce yeni bir yasal düzenleme yapılması çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GSS Borçları İçin Düzenleme Çağrısı - Son Dakika

Aykut Kocaman’dan Jose Mourinho’ya 2 kelimelik olay benzetme Aykut Kocaman'dan Jose Mourinho'ya 2 kelimelik olay benzetme
Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı
İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti 20 çocuğu ile poz verdi İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti! 20 çocuğu ile poz verdi
Sibirya değil Türkiye En uzun nehir dondu Sibirya değil Türkiye! En uzun nehir dondu
Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

09:22
Venezuela’nın başkenti Karakas’ta çok sayıda patlama
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama
09:10
Galatasaray’a yılın ilk piyangosu Zaniolo’dan
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
09:10
İran’ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
09:06
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil Tuğyan Güllü’nün fotoğrafını çekip Kervan’a atmış
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış
08:14
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
07:48
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 09:48:43. #7.11#
SON DAKİKA: GSS Borçları İçin Düzenleme Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.