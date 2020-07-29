GTO'dan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Kurban Bayramı dolaysıyla mesaj yayımladı.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur'un mesajında, Kurban Bayramının İslam alemi ve tüm insanlık adına paylaşmanın, örnek davranışların, iyilik ve güzelliklerin bayramı olduğunu ifade edildi. Bayramların nesilden nesile aktarılması ve yaşatılması gereken en önemli değerlerden biri olduğu hatırlatılan mesajda, "Bayramda dini vecibemizi yerine getirmek dışında birinci önceliğimiz 'Mutlu etmek", sevindirmek, hatırlamak, hatırlatmak ve paylaşmak olmalı ki bu değerler toplumda devamlılık arz etsin, genç neslimiz için de bir kültüre dönüşebilsin. Ama biliyorsunuz ki tehlike henüz geçmiş değil. Lütfen bu bayram sevinciniz ve mutluluğunuz uzaktan olsun. Geleceğin hepimize bayram olması için, onlarca insanın hayattan kopmasına, önümüzdeki bayramlarda bir çocuğun babasından yahut annesinden mahrum kamasına engel olmak için kurallara uyalım. Bu duygu ve düşünceler ile mübarek Kurban Bayramı'nın tüm insanlığın barış, huzur ve refahına vesile olmasını temenni ediyor, üyelerimize ve Gaziantepli hemşerilerimize sağlık ve mutluluk dolu yarınlar diliyoruz. Bayramımız kutlu olsun" denildi. - GAZİANTEP