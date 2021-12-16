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GTÜ Rektörü Prof. Dr. Aslan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Aslan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

16.12.2021 09:24

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aslan, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" fotoğraflarını seçen Aslan, sporda ise Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim Yerinde" karelerine oy verdi.

Oylamanın ardından değerlendirmede bulunan Aslan, AA muhabirine, fotoğrafların her birisinin güzel olduğunu belirterek konuyu iyi anlatan fotoğrafları seçmeye çalıştığını söyledi.

Bütün fotoğrafların arkasında emek bulunduğunu vurgulayan Aslan, "Spor kategorisinde 669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde çekilen fotoğraf beni gülümsetti. Yağlı güreş zorlu bir spor fakat oradaki pehlivanın o anki davranışı ilginç geldi. Diğer fotoğraflar da çok güzeldi. Sadece bana yakın olan ve kafamda bir şimşek çaktıran fotoğraflar vardı, onları oyladım." diye konuştu.

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Aslan, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
GTÜ Rektörü Prof. Dr. Aslan, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
GTÜ Rektörü Prof. Dr. Aslan, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
GTÜ Rektörü Prof. Dr. Aslan, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Gebze Teknik Üniversitesi, Hasan Aslan, Çiftçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GTÜ Rektörü Prof. Dr. Aslan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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