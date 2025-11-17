Guardiola'dan Filistin İçin Güdüleyici Mesaj - Son Dakika
Guardiola'dan Filistin İçin Güdüleyici Mesaj

17.11.2025 16:24
Guardiola, Katalonya-Filistin maçının sembolizmden öte olduğunu vurguladı ve dayanışma çağrısı yaptı.

İngiltere ekibi Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Josep Guardiola, Katalonya ile Filistin arasında yarın oynanacak karşılaşmanın sembolik bir maçtan daha fazlası olduğunu söyledi.

İspanya'nın RAC1 radyosuna Katalonya-Filistin mücadelesine dair açıklamada bulunan Guardiola, "Bu sembolik bir maçtan çok daha fazlası. Artık her şey biliniyor. Filistinliler, bu karşılaşmayla dünyanın bir kısmının onları düşündüğünü görecek." ifadelerini kullandı.

"TRİBÜNLERİ DOLDURUN"

Futbolseverlere tribünleri doldurma çağrısı yapan Guardiola, "Sembolizm farkındalığı artırmaya yardımcı oluyor ancak arkasında harekete geçirici bir şey olması gerekiyor. Her zaman gösteri yapmak için bir sebep vardır, şu anki de bir futbol maçı. Filistinlilerin bir süreliğine orada olduğumuzu ve stadyumun onlara neşe getirdiğini düşünmeleri daha iyi." şeklinde konuştu.

FİLİSTİN YALNIZ BIRAKILDI

Tecrübeli çalıştırıcı, Filistin'in yalnız bırakıldığını vurgulayarak, "Biz hiçbir şey yapmadık. Orada doğmuş olmaları onların suçu değil. Hepimiz onların koca bir halkı yok etmesine izin verdik. Zarar çoktan verildi ve telafisi mümkün değil. Bu dünyada Gazze'deki katliamları savunabilecek bir insan hayal edemiyorum. Çocuklarımız orada olabilir ve sadece orada doğdukları için öldürülebilirler. Liderlere çok az güveniyorum. İktidarda kalmak için ne gerekiyorsa yapıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin Milli Takımı, yarın Katalonya Milli Takımı ile Barselona'daki Olimpiyat Stadı'nda dayanışma maçına çıkacak.

Kaynak: AA

