Guatemala'da 30 Gün Sıkıyönetim İlan Edildi

GUATEMALA Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, cezaevlerinde çıkan isyanların ardından 7 polisin hayatını kaybetmesi üzerine ülkede 30 gün süreyle sıkıyönetim ilan edildiğini duyurdu.

Arevalo, yaptığı açıklamada, çetelerin hükümeti baskı altına almak amacıyla şiddete başvurduklarını belirtti.

"Cezaevlerinde isyan çıkardılar ve hükümeti taleplerini kabul etmeye zorlamak amacıyla rehin aldılar. Bu talepler, on yıllar boyunca kabul edilmişti." diyen Arevalo, dün itibarıyla rehin alınan tüm görevlilerin kurtarıldığını ifade etti.

Arevalo, hükümetin çetelerle mücadelede izlediği güvenlik politikalarının sonuç verdiğini dile getirerek, 30 gün süreyle sıkıyönetim ilan edildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Marco Antonio Villeda da başkent Guatemala ve çevresindeki saldırılarda 7 polisin hayatını kaybettiğini, 10'unun yaralandığını ve bir çete üyesinin öldürüldüğünü açıkladı.

Villeda, olaylara karıştıkları tespit edilen 7 şüphelinin gözaltına alındığını, 2 silaha ve 2 araca el konulduğunu bildirdi.

Eğitim Bakanlığı, güvenlik gerekçesiyle ülke genelinde bugün eğitime ara verildiğini açıkladı.

Guatemala yasalarına göre sıkıyönetim, kamu düzenine yönelik tehditler karşısında temel hak ve özgürlüklerin geçici olarak sınırlandırılmasına veya askıya alınmasına ve güvenlik güçlerinin yetkilerinin genişletilmesine olanak tanıyor.

Ülkede 17 Ocak'ta 3 cezaevinde isyan çıkmış, mahkumlar çok sayıda görevliyi rehin almıştı. Hükümet, isyanlardan cezaevlerinde tutulan üyeleri için daha fazla ayrıcalık talep eden "Barrio 18" çetesini sorumlu tutmuştu.

Güvenlik güçlerinin "Barrio 18" elebaşı Aldo Duppie'nin tutulduğu cezaevinde kontrolü yeniden sağlamasının ardından başkent Guatemala'nın çevresinde çete saldırıları düzenlenmişti.