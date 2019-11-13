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Gübre yüklü kamyon devrildi: 1 ölü

6 saat önce

Gübre yüklü kamyon devrildi: 1 ölüMALATYA - Malatya'nın Arguvan ilçesinde gübre yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu yaşanan kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Gübre yüklü kamyon devrildi: 1 ölü

MALATYA - Malatya'nın Arguvan ilçesinde gübre yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu yaşanan kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Arguvan- Malatya yolunun 7. Kilometresinde yaşanan kazada Süleyman Karasu yönetimindeki 44 HE 103 plakalı gübre yüklü kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri yönlendirilirken, kaza sırasında kamyon içerisinde sıkışan sürücü Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Olay yerinde hazır bekleyen sağlık görevlileri sürücüye hemen müdahale etti ancak şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyonda bulunan sürücünün ismi öğrenilemeyen oğlu ise ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Arguvan İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin'in de olay yerine gelerek inceleme de bulunduğu kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gübre yüklü kamyon devrildi: 1 ölü

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:16 Kaynak: İHA
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