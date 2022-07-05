Kaza, Eğirdir Miskinler rampasında bu sabah saat 07.15 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yasin K. yönetimindeki 80 PB 450 plakalı kamyon Miskinler rampası 1. U Virajında direksiyon hakimiyetini kaybedip devrildi. Kazada hafif yaralanan araç sürücüsü Yasin K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve ayakta tedavi edildiği öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Isparta, Eğirdir, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gübre yüklü kamyon yan yattı - Son Dakika

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