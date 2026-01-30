Güçlü Çin-ABD İlişkileri İçin Umut - Son Dakika
Güçlü Çin-ABD İlişkileri İçin Umut

30.01.2026 17:25
Çin'in ABD Büyükelçisi Xie Feng, halklar arası ilişkilerin önemini vurguladı.

PHILADELPHIA, 30 Ocak (Xinhua) -- Çin'in ABD Büyükelçisi Xie Feng, gelecekteki güçlü Çin-ABD ilişkilerinin köklerinin halklar arası ilişkilere uzandığını söyledi.

Xie çarşamba günü düzenlenen "Merhaba Çin" temalı turizm tanıtım resepsiyonu ve Çin Yeni Yılı konserinde yaptığı konuşmada, "Çin-ABD ilişkilerine yönelik umudun kökleri insanlara uzanmakta ve temeliyse toplumlarımıza dayanmaktadır" dedi.

Etkinlik, Philadelphia Orkestrası ve New York'taki Çin Ulusal Turizm Ofisi tarafından ortaklaşa düzenlendi.

Xie, halklar arası ilişkileri "kalpleri birbirine bağlayan ve dostluğu besleyen bir köprü, ortak çıkarlar temelinde bir işbirliği yolu ve karşılıklı öğrenme ve anlayışa yönelik bir ayna" diye tanımladı.

Çin'in seyahatlerin kolaylaştırılması konusunda ABD vatandaşlarına 240 saatlik vizesiz transit geçiş politikası uyguladığını kaydeden Xie, gerçek, dinamik ve panoramik Çin'i deneyimlemek üzere daha fazla Amerikalının ülkeyi ziyaret etmesinden memnuniyet duyacaklarını belirtti.

İleriye dönük olarak ise Xie, hem iki ülkenin hem de tüm dünyanın faydasına olacak şekilde "kültürel etkileşim yoluyla insanlar arası bağları güçlendirmek ve ikili ilişkilerin istikrarlı, sağlam ve sürdürülebilir gelişimini teşvik etmek üzere" ABD ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Dış Politika, Diplomasi, Kültür, Güncel, Son Dakika

18:36
