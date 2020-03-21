Güdül'de sokaklar dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güdül'de sokaklar dezenfekte edildi - Son Dakika

Güdül'de sokaklar dezenfekte edildi

6 saat önce

Güdül Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Şube Müdürlüğünün araç desteğiyle sokaklarda dezenfekte çalışması yaptı.

Güdül'de sokaklar dezenfekte edildi, System.String[]

Güdül Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Şube Müdürlüğünün araç desteğiyle sokaklarda dezenfekte çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, birçok alanda ve resmi kurumlarda dezenfekte çalışması yaptıklarını söyledi.

Sabah saatlerinden itibaren ASKİ'nin araç desteğiyle ilçe genelinde sokaklarda dezenfekte çalışması başlattıklarını kaydeden Yalçın, "Tüm sokaklarımızda dezenfekte yapıyoruz. Resmi kurum ve kuruluş bahçelerini de dezenfekte ettik. Öte yandan ekipler, bazı alanlarda bireysel olarak dezenfekte çalışmasını sürdürüyor. Bu konuda da halka sürekli bilgi veriliyor. Çarşıyı tam anlamıyla bugün dezenfekte edeceğiz." diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Muzaffer Yalçın, Güdül, ASKİ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:14 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

15 Temmuz'da verilen zararlar için açılan tazminat davası sonuçlandı: Gülen ve Öztürk 150 bin TL ödeyecek
İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi
İnsanları virüse karşı uyarmaya çalışan 36 yaşındaki hasta konuşurken nefessiz kaldı İnsanları virüse karşı uyarmaya çalışan 36 yaşındaki hasta konuşurken nefessiz kaldı         
13:48
Muslera, Donk ve Selçuk, 1 maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı Muslera, Donk ve Selçuk, 1 maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı         
11:12
Fenerbahçe, sezon sonunda Kwadwo Asamoah'ı kadrosuna katacak Fenerbahçe, sezon sonunda Kwadwo Asamoah'ı kadrosuna katacak         
09:46
Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı         
09:10
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı         
08:44
Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı         
07:36
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek         
00:27
İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti         
23:38
İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı         
23:35
Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede         
22:39
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor         
22:38
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak         
20:22
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı         
18:44
Koronavirüs en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki durum Koronavirüs en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki durum         
13:49
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 17:32:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Güdül'de sokaklar dezenfekte edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]