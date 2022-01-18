Güdül doğal gaza kavuşuyor - Son Dakika

Ankara'nın Güdül ilçesi doğal gaza kavuşuyor.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçe genelinde tüm çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Yalçın, 21 Ocak'ta meşale yakma töreniyle ilçeye doğal gaz verilmeye başlanacağını aktararak, "Bu tarihi ana tanıklık etmek isteyen tüm hemşehrilerimi saat 11.00'da pazar yeri, düğün salonu ve otopark binası önünde düzenlenecek meşale yakma törenine davet ediyorum. Bizimle birlikte bu sevince ortak olun." ifadelerini kullandı.

İlçede olmaz denilen birçok şeyi başardıklarını vurgulayan Yalçın, ilçe halkını da bu anlamda doğal gazla buluşturduklarını kaydetti.