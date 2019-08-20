Son Dakika Haberleri: Gülbahar Gözütok Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek
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Gülbahar Gözütok Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek

16 dakika önce

Türkiye Karate Federasyonun tarafından 17-18 Ağustos 2019 tarihleri arasında Kocaeli'nde düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve U21 Dünya Şampiyonası seçmeleri sona erdi.

Gülbahar Gözütok Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek, System.String[]
Türkiye Karate Federasyonun tarafından 17-18 Ağustos 2019 tarihleri arasında Kocaeli'nde düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve U21 Dünya Şampiyonası seçmeleri sona erdi.

Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda yapılan birbirinden heyecanlı geçen müsabakalarda sporcular Dünya Şampiyonasına vize alabilmek için tatemide ter döktüler. Şampiyona seçmelerinde Kayseri'yi temsil eden sporculardan Gülbahar Gözütok tatemide çıktığı tüm maçları kazanarak başarısıyla göz doldurdu. Gülbahar Gözütok aldığı bu başarılı sonuçla 23-29 Ekim 2019 tarihleri arasında Santiago'da yapılacak olan Dünya Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonasında ilimizi ve ülkemizi temsil edecek.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Dünya Şampiyonasına katılacak sporcu Gülbahar Gözütok'u aldığı başarılı sonuçtan dolayı tebrik ederek, başarılar diledi. - KAYSERİ
Ümit Genç, Türkiye, Kocaeli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:30 Kaynak: İHA
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