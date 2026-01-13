Güler, Büyükelçi Balkan'ı Kabul Etti

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi olarak atanan Büyükelçi Yaprak Balkan ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AB nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi olarak atanan Büyükelçi Yaprak Balkan'ı kabul ederek yeni görevinde başarılar diledi" ifadelerine yer verildi.
