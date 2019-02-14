AK Parti Hatay
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler
, "Ne kadar oy, o kadar hizmet anlayışını ortadan kaldıracağız." dedi.
Güler, seçim çalışmaları kapsamında, Kırıkhan
ilçesine geldi. Burada Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan
Yavuz ile vatandaşlarla bir araya gelen Güler, Kırıkhan Otagarı ve çarşı esnafını gezerek hayırlı kazançlar diledi. Pazar esnafına karanfil dağıttı.
Ceylanlı Mahallesi'nde vatandaşlar hitap eden Güler, Hatay'ın büyükşehir belediyesi hizmetlerinden mahrum bırakıldığını kaydetti.
Hatay ile beraber büyükşehir olan illerde çok güzel hizmetlerin yapıldığını belirten Güler, "Ceylanlı Mahalle Muhtarı İsa Mandal da ifade etti. Birçok mahalle de aynı şeyleri duyuyoruz. Mevcut Belediye Başkanı, 'ne kadar oy, o kadar hizmet' anlayışıyla kendisine oy gelmeyen yerlere hizmet götürmüyor. Biz bu zihniyeti ortadan kaldıracağız. Hatayımızın hepsi bizim, hep birlikte kalkınacağız, hep birlikte kentimizi daha yaşanabilir hale getireceğiz. " ifadelerini kullandı.
Cumhur İttifakı'nın yerel seçimler için kurulmadığını da vurgulayan Güler, ittifaklarının devletin milletin bekası için kurulmuş bir ittifak olduğunu sözlerine ekledi.
Güler ve Yavuz'a ziyaretlerinde MHP
İlçe Başkanı Ahmet Hamit Terzioğlu ve AK Parti İlçe Başkanı Ömer Erdal Çelik
de eşlik etti.