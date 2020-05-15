Güler Sabancı'dan market çalışanlarına teşekkür ziyareti - Son Dakika

Güler Sabancı'dan market çalışanlarına teşekkür ziyareti

İSTANBUL, (DHA)- Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu ile beraber salgının ilk gününden itibaren büyük bir özveriyle gece gündüz çalışarak ürünleri hem reyonlarında hem de e-ticaret ile müşterileriyle buluşturduğuna dikkat çekilen CarrefourSA çalışanlarına teşekkür ziyaretinde bulundu.

Güler Sabancı, müşteri girişi başlamadan önce marketin hazırlık sürecinde ziyaretini CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu ile beraber gerçekleştirdi. Çalışanlar ile sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek sohbet eden Sabancı, Türkiye'de ilk kez CarrefourSA'nın hayata geçirdiği belirtilen uygulamalardan dolayı çalışanları kutladı.

'ÜLKEMİZ ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUZ, SİZLERLE GURUR DUYUYORUZ'

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı 'CarrefourSA marketlerinde hijyen kurallarının istisnasız uygulandığını ve gıda güvenliğine verilen önemi ifade eden Güler Sabancı yaptığı konuşmada 'Ülkemiz adına sizlere teşekkür ediyor ve sizlerle gurur duyuyoruz bu dönemde hepiniz tarih yazdınız' dedi.

CarrefourSA'nın sektörde öncü niteliğindeki çalışmalarına, gerçekleştirmiş olduğu hizmetlere değinen Güler Sabancı tarıma destek lazımsa diyerek yerli üreticiyi desteklemenin, yerel tohum kullanımını yaygınlaştırmanın yüzde 100 yerli ve milli tarım ürünlerini reyonlarda müşteriler ile buluşturmanın önemine değindi.

Sabancı, 'Dijitalleşen dünyaya ayak uyduran, perakendenin öncüsü CarrefourSA markamız ile e-ticaret operasyonumuzu güçlendiriyor, kapasitemizi her geçen gün müşteri talepleri doğrultusunda artırıyoruz. CRM altyapımızın gücü sayesinde müşterilerimizin ihtiyaçlarını analiz ediyor onlara uygun ürün ve hizmetler sunuyoruz' diye konuştu. İçinde bulunulan bu zorlu dönemi hep birlikte yeneceklerini söyleyerek güzel günlerde birlikte olmayı umut ettiklerini dile getiren Güler Sabancı konuşmasını tüm çalışanların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Ramazan Bayramını kutlayarak sonlandırdı.

SOSYAL MESAFE VE KASALARDA PARAVAN UYGULAMALARI DEVAM EDECEK

CarrefourSA, Türkiye'de pandemi sürecinin yaşanmaya başladığı 11 Mart tarihi itibarıyla çalışanların, müşterilerin ve tedarikçilerinin sağlığını korumak adına kamu görevi bilinciyle hareket etiklerini ve özveriyle ne lazımsa yaptıklarına dikkat çekti. Genel müdürlük, 9 depo ve 638 marketindeki 10 bin 538 çalışanına maske ve dezenfektan dağıtımı gerçekleştirildiği 30 dakikada bir el yıkama prosedürü uygulandığı,depolarından marketlerine ve e-ticaret faaliyetleri kapsamındaki tüm araç gereçlerin dezenfeksiyonunun sürdürüldüğü de dile getirildi.

Tedarikçileriyle de benzer hijyen koşulları ile çalıştığını duyuran CarrefourSA, müşterilerinin sağlığını korumak adına İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının başta sosyal mesafe kuralı olmak üzere yayınlanan yönergeleri çerçevesinde alışveriş ortamı sunduğunu bildirdi. CarrefourSA, pandeminin ardından başlayacak olan yeni normal döneminde hijyen ve dezenfeksiyon faaliyetlerini aralıksız sürdürüp sosyal mesafe ve kasalarda paravan uygulamalarını devam ettirerek müşterilerine kaliteli ve güvenilir hizmet veremeye devam edeceğini açıkladı.