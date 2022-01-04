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Güler Sabancı'yı harekete geçiren olay: 46 iftira videosuyla hedef alındım! - Son Dakika

Güler Sabancı'yı harekete geçiren olay: 46 iftira videosuyla hedef alındım!

04.01.2022 08:44
Güler Sabancı'yı harekete geçiren olay: 46 iftira videosuyla hedef alındım!

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, sosyal medyada yayınlanan 46 video için harekete geçti. Güler Sabancı, yayınlanan videolarda iftira ve hakarete uğradığını söyleyip erişim engeli talep etti.

Güler Sabancı'nın avukatları, dilekçede özel hayata dair çirkin yorumların da bulunduğunu belirtti. Yine bir videoda "Beni zehirlediler. Bunların tümünü Güler Sabancı yaptı" şeklindeki iftiraya yer verildiği söylendi.

NEFRET SUÇU İŞLENDİ

Ünlü iş insanı Güler Sabancı'nın avukatları, İstanbul Adliyesi'ne giderek Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne erişim engeli talebinde bulundu.

Dilekçede aralık ayı içerisinde sosyal medyada kişilik haklarını ihlal eden, iftira ve nefret suçlarına giren 46 video ve içeriğin yayınlandığı ifade edildi.

ERİŞİM ENGELİ GELDİ

Avukatlar, dilekçede özel hayata dair çirkin yorumların da bulunduğunu belirtti. Yine bir videoda "Beni zehirlediler. Bunların tümünü Güler Sabancı yaptı" şeklindeki iftiraya yer verildiği söylendi. Hakimlik, hakaret, iftira ve tehdit suçlarını oluşturacak ifadeler nedeniyle videolara erişim engeli getirdi.

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Güler Sabancı, Taciz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güler Sabancı'yı harekete geçiren olay: 46 iftira videosuyla hedef alındım! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güler Sabancı'yı harekete geçiren olay: 46 iftira videosuyla hedef alındım! - Son Dakika
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