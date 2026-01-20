Güler ve Hegseth'ten Görüşme

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ile Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı. - ANKARA