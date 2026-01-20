Güler ve Hegseth'ten Kritik Telefon Görüşmesi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Güler ve Hegseth arasındaki görüşmede, ikili ilişkilerle Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.