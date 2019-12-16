Güllü Akbaş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güllü Akbaş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Güllü Akbaş son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Aras Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürü Fikret Akbaş'ın annesi Güllü Akbaş son yolculuğuna uğurlandı.

Güllü Akbaş son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Aras Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürü Fikret Akbaş'ın annesi Güllü Akbaş son yolculuğuna uğurlandı.


Onikişubat ilçesi Serintepe Mahallesinde merhum Ahmet Gebel'in kızı, merhum Mustafa Akbaş'ın eşi, İbrahim ve merhum Hacı Mehmet Gebel'in ablası, Niyazi, Mustafa ve Aras Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürü Fikret Akbaş'ın annesi Güllü Akbaş (90) vefat etti.


Akbaş'ın cenazesi, Serintepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Adil Mezarlığı'na defnedildi. Akbaş'ın taziyesinin, Serintepe Taziye Evi olduğu belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ

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Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:19 Kaynak: İHA
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