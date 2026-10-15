Tuğberk Yağız Gülter, annesi Güllü\'yü doğum gününde unutmadı

Hayatını kaybeden Güllü'nün oğlundan annesinin doğum gününde duygulandıran bir mesaj geldi. Tuğberk Yağız Gülter, hayatını kaybeden annesini birlikte çekildikleri fotoğraflarla anarken kısa bir notla ona duyduğu sevgiyi dile getirdi.

ANNESİNİN DOĞUM GÜNÜNDE UNUTMADI

Arabesk müziğin tanınan isimlerinden Güllü'nün ölümü, uzun süre konuşulmuştu. Sanatçının oğlu Tuğberk Yağız Gülter, annesinin yokluğunda geçen doğum gününde onu unutmadı. Güllü ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını yayımlayan Tuğberk, annesine seslendiği mesajında şu ifadeleri kullandı: "İyi ki doğdun meleğim…"

KIZINA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI VERİLMİŞTİ

Güllü'nün ölümünün ardından başlayan adli süreçte sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter yargılandı. Annesinin ölümüne ilişkin davada tek sanık olarak yer alan Tuğyan Ülkem Gülter, iki celsede görülen yargılamanın ardından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan hüküm kurdu.