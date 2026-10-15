Tuğberk Yağız Gülter, annesi Güllü'yü doğum gününde unutmadı - Son Dakika
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Tuğberk Yağız Gülter, annesi Güllü'yü doğum gününde unutmadı

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Tuğberk Yağız Gülter, annesi Güllü\'yü doğum gününde unutmadı
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Yalova'da altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ve kızının ölümüyle ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, annesini doğum gününde unutmadı. Tuğberk, annesiyle birlikte çekilen fotoğraflarına "İyi ki doğdun meleğim…" notunu düştü.

Hayatını kaybeden Güllü'nün oğlundan annesinin doğum gününde duygulandıran bir mesaj geldi. Tuğberk Yağız Gülter, hayatını kaybeden annesini birlikte çekildikleri fotoğraflarla anarken kısa bir notla ona duyduğu sevgiyi dile getirdi.

ANNESİNİN DOĞUM GÜNÜNDE UNUTMADI

Arabesk müziğin tanınan isimlerinden Güllü'nün ölümü, uzun süre konuşulmuştu. Sanatçının oğlu Tuğberk Yağız Gülter, annesinin yokluğunda geçen doğum gününde onu unutmadı. Güllü ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını yayımlayan Tuğberk, annesine seslendiği mesajında şu ifadeleri kullandı: "İyi ki doğdun meleğim…"

Tuğberk Yağız Gülter, annesi Güllü'yü doğum gününde unutmadı

KIZINA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI VERİLMİŞTİ

Güllü'nün ölümünün ardından başlayan adli süreçte sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter yargılandı. Annesinin ölümüne ilişkin davada tek sanık olarak yer alan Tuğyan Ülkem Gülter, iki celsede görülen yargılamanın ardından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan hüküm kurdu. 

Tuğberk Yağız Gülter, annesi Güllü'yü doğum gününde unutmadı

NE OLMUŞTU?

Kamuoyunda Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'da bulunan altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Sanatçının şüpheli ölümü üzerine başlatılan soruşturmanın ardından dava açıldı. Yargılamada Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tek sanık olarak yer aldı. İki celsenin ardından mahkeme kararını açıkladı. Tuğyan Ülkem Gülter, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi. 

Tuğberk Yağız Gülter, annesi Güllü'yü doğum gününde unutmadı
MagazinYalovaGüllüSon Dakika

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SON DAKİKA: Tuğberk Yağız Gülter, annesi Güllü'yü doğum gününde unutmadı - Son Dakika
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