Son Dakika Haberleri: Gülperi | 26.bölüm - Fragman 1

Gülperi | 26.bölüm - Fragman 1

8 dakika önce

Gülperi 26.Bölümüyle Cuma saat 20: 00'de Show'da!

">
Gülperi 26.Bölümüyle Cuma saat 20: 00'de Show'da!

Sadece kadın olduğu için haksızlığa, zalimliğe, iftiraya uğramış bir annenin tek umut ışığıdır çocuklarına duyduğu koşulsuz sevgi.

En dibe vurmuşken, en büyük acı kalbinden hançerlemişken bile ayakta durmasının sebebi; oğlunun gözlerindeki hüzün, kızının saçının kokusudur.

Doğurduğu yavrusunun kanatları güçlenene kadar yanında olmak zorundadır, çünkü bir anne sadece çocukları yanındaysa annedir...

Yapım: Tims&B Productions

Yönetmen: Metin Balekoğlu

Yapımcı: Timur Savcı & Burak Sağyaşar

Senaryo: Eylem Canpolat & Sema Ergenekon

Müzik: Atakan Ilgazdağ

Jenerik Müziği: Cem Öget

Oyuncular: Nurgül Yeşilçay, Timuçin Esen, Tarık Papuçcuoğlu, Ece Sükan, Erkan Bektaş, Burak Dakak, Aleyna Özgeçen, Emir Özyakışır, Gülçin Kültür Şahin, Şefika Ümit Tolun, Emir Çubukçu, Ezgi Gör

Gülperi Resmi Instagram Sayfası: https://www.instagram.com/gulperidizi

Gülperi Resmi Facebook Sayfası: https://www.facebook.com/gulperidizi

Gülperi Resmi Twitter Sayfası: https://www.twitter.com/gulperidizi
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:02 

TV
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ağır Siklet Boksör Kubrat Pulev, Röportaj Verdiği Muhabiri Dudağından Öptü Yargıtay, Kocasından Sürekli Para İsteyen Kadını Haksız Buldu Kadınlarla İlgili Açıklama Yapan Yaşar Alptekin'e En Sert Cevap Ece Üner'den Geldi! 2013 Yılında Aldığı Lüks Otomobil Arızalı Çıktı, Mahkeme 397 Bin TL'lik Bedelin Faiziyle Geri Ödenmesine Hükmetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 18:10:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gülperi | 26.bölüm - Fragman 1
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]