Son Dakika Haberleri: Gülşehir'de, Çanakkale Zaferi Anlatıldı

Gülşehir'de, Çanakkale Zaferi Anlatıldı

29 dakika önce

Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığınca, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Gülşehir'de, Çanakkale Zaferi Anlatıldı, System.String[]
Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığınca, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.


Gülşehir Şehit Hamide Sibel Çetinkaya Anadolu Lisesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan kısa film izlendi.

Etkinlikte konuşan İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Kürşat Tıraş, Çanakkale Savaşı sırasında yaşanılanlar ve Türk milletinin fedakarlıklarını örnekler vererek anlattı.

Tıraş, "1. Dünya Savaşı cepheleri içindeki Çanakkale'de önemli bir rol oynanmıştır. Burada kazanılan zafer Milli Mücadele'ye öz güven aşıladı ve bu ruh ile milli mücadele başarıyla sonuçlandı. Türk milletinin azmi, fedakarlığının en güzel örnekleri bu savaşta da ortaya konulmuştur. Bütün bu zaferleri kazandıran ruh ve bağımsızlık ilkesi milletimizde var olduğu sürece, Anadolu toprakları hiçbir güç tarafından işgal edilemeyecektir." diye konuştu.

Slayt gösterisinin ardından sona eren programa, şehit ve gazi yakınları, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 12:04 Kaynak: AA

Jandarma, Çanakkale Zaferi, Gülşehir, Güncel
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