Gülşen ve Ebru Şahin süper minili ev hallerini paylaştı, sosyal medya çalkalandı - Son Dakika

Gülşen ve Ebru Şahin süper minili ev hallerini paylaştı, sosyal medya çalkalandı

05.04.2021 15:39
Gülşen ve Ebru Şahin süper minili ev hallerini paylaştı, sosyal medya çalkalandı, System.String[]

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasaklarını uyarak evlerinden dışarı çıkmayan Hercai dizisinin başrol oyuncusu Ebru Şahin ve şarkıcı Gülşen, sosyal medya hesaplarından ev hallerini paylaştı. Ünlü isimlerin evlerinde bu kadar şık olduğunu gören sosyal medya kullanıcıları "Kimse evde böyle gezmiyor, biraz gerçekçi olun" yorumunu yaptı.

Artan vakaların ardından risk haritasında kırmızıya dönen illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Yasaklara uyan ünlü isimler de ev hallerini paylaşarak takipçilerine örnek oldu. Ancak ünlü isimlerin ev kombinleri takipçilerinin diline düştü.

POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinin başrol oyuncusu Ebru Şahin, mini elbisesini giyerek boğaz manzaralı evinin camında pozlar verdi. Bacaklarını açarak cüretkar pozlar veren oyuncunun pozlarına 463 binden fazla beğeni geldi.

Gülşen ve Ebru Şahin süper minili ev hallerini paylaştı, sosyal medya çalkalandı

MİNİ ŞORTLU EV HALİNİ PAYLAŞTI

Ünlü şarkıcı Gülşen ise mini şortlu hırkalı kombiniyle ev halini paylaştı. Instagram'da 1,5 milyon takipçisi bulunan Gülşen, fotoğrafını hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Gülşen ve Ebru Şahin süper minili ev hallerini paylaştı, sosyal medya çalkalandı

"KİMSE EVDE BÖYLE GEZMİYOR"

Pozlarıyla kısa sürede sosyal medyada gündem olan ünlü isimler için peş peşe yorumlar yapıldı. Ünlü isimlerin evde bile bu kadar şık olmasına takılan sosyal medya kullanıcıları "Kimse evde böyle şık gezmiyor" diyerek Gülşen ve Ebru Şahin'i eleştirdi.

Gülşen ve Ebru Şahin süper minili ev hallerini paylaştı, sosyal medya çalkalandı

Gülşen, Hercai, Atv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gülşen ve Ebru Şahin süper minili ev hallerini paylaştı, sosyal medya çalkalandı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

KVKK, kişisel verilerin sızdırılması nedeniyle Facebook hakkında inceleme başlattı KVKK, kişisel verilerin sızdırılması nedeniyle Facebook hakkında inceleme başlattı Hollanda'nın şekli nedeniyle dikkat çeken köyü: Bourtange Hollanda'nın şekli nedeniyle dikkat çeken köyü: Bourtange MHP'de Montrö bildirisine imza atan eski vekil Ertuğrul Kumcuoğlu kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi MHP'de Montrö bildirisine imza atan eski vekil Ertuğrul Kumcuoğlu kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi Okulun önünde tartıştığı kayınpederini öldürdü Okulun önünde tartıştığı kayınpederini öldürdü Vakalar 47 günde 12 katına çıktı! Vaka sayısında zirve yapan Samsun'u tahtından etmeye aday bir ilimiz var Vakalar 47 günde 12 katına çıktı! Vaka sayısında zirve yapan Samsun'u tahtından etmeye aday bir ilimiz var Koronavirüs aşısı yaptıran Berna Laçin ile Alişan birbirine girdi Koronavirüs aşısı yaptıran Berna Laçin ile Alişan birbirine girdi Tıp öğrencisinden, annesiyle görüştüğü için nafakasını kesen iş insanı babasına dava: Doktor olabilmek için mecbur kaldım Tıp öğrencisinden, annesiyle görüştüğü için nafakasını kesen iş insanı babasına dava: Doktor olabilmek için mecbur kaldım Bildiri soruşturmasında yeni detaylar! Gözaltına alınan 10 amiral, metni hazırlayıp diğer kişilere ulaştırmış Bildiri soruşturmasında yeni detaylar! Gözaltına alınan 10 amiral, metni hazırlayıp diğer kişilere ulaştırmış
Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan 104 emekli amiralin imza attığı bildiriye tepki: Demokrasimize zarar vermekten başka bir işe yaramaz Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan 104 emekli amiralin imza attığı bildiriye tepki: Demokrasimize zarar vermekten başka bir işe yaramaz         
15:42
Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor         
15:39
Reuters'tan dikkat çeken analiz: Enflasyon Merkez Bankası Başkanı'nın üzerinde baskı oluşturdu Reuters'tan dikkat çeken analiz: Enflasyon Merkez Bankası Başkanı'nın üzerinde baskı oluşturdu         
15:17
Efsane golcüden çok konuşulacak Emre Belözoğlu yorumu: Yeni bir Sergen Yalçın doğuyor Efsane golcüden çok konuşulacak Emre Belözoğlu yorumu: Yeni bir Sergen Yalçın doğuyor         
14:34
Teşkilat dizisinde rol olan Yavuz Bingöl, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Teşkilat dizisinde rol olan Yavuz Bingöl, yeni imajıyla bambaşka biri oldu         
14:21
Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi         
14:09
İstanbul'da gerginlik! Yolu kapatan mahalle halkına polis ekipleri müdahale etti İstanbul'da gerginlik! Yolu kapatan mahalle halkına polis ekipleri müdahale etti         
13:56
Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu         
13:09
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan amirallere bu 3 kritik soru yöneltilecek Soruşturma kapsamında gözaltına alınan amirallere bu 3 kritik soru yöneltilecek         
12:38
Survivor yarışmacısı İsmail Balaban'a Başkan'dan çağrı: O yarışmadan çekilmelisin Survivor yarışmacısı İsmail Balaban'a Başkan'dan çağrı: O yarışmadan çekilmelisin         
11:53
Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken "Sapık Alihan" gözaltında         
11:18
Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak         
11:14
Çiftçinin tarlasında bulduğu mühimmatın aydınlatma havanı olduğu ortaya çıktı Çiftçinin tarlasında bulduğu mühimmatın aydınlatma havanı olduğu ortaya çıktı         
11:04
Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var         
10:45
43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor 43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor         
10:19
Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı         
09:59
Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2021 15:50:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gülşen ve Ebru Şahin süper minili ev hallerini paylaştı, sosyal medya çalkalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei