Gülşen ve Ebru Şahin süper minili ev hallerini paylaştı, sosyal medya çalkalandı
05.04.2021 15:39
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasaklarını uyarak evlerinden dışarı çıkmayan Hercai dizisinin başrol oyuncusu Ebru Şahin ve şarkıcı Gülşen, sosyal medya hesaplarından ev hallerini paylaştı. Ünlü isimlerin evlerinde bu kadar şık olduğunu gören sosyal medya kullanıcıları "Kimse evde böyle gezmiyor, biraz gerçekçi olun" yorumunu yaptı.
Artan vakaların ardından risk haritasında kırmızıya dönen illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Yasaklara uyan ünlü isimler de ev hallerini paylaşarak takipçilerine örnek oldu. Ancak ünlü isimlerin ev kombinleri takipçilerinin diline düştü.
POZLARINA BEĞENİ YAĞDI
ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinin başrol oyuncusu Ebru Şahin, mini elbisesini giyerek boğaz manzaralı evinin camında pozlar verdi. Bacaklarını açarak cüretkar pozlar veren oyuncunun pozlarına 463 binden fazla beğeni geldi.
MİNİ ŞORTLU EV HALİNİ PAYLAŞTI
Ünlü şarkıcı Gülşen ise mini şortlu hırkalı kombiniyle ev halini paylaştı. Instagram'da 1,5 milyon takipçisi bulunan Gülşen, fotoğrafını hesabının hikaye kısmından paylaştı.
"KİMSE EVDE BÖYLE GEZMİYOR"
Pozlarıyla kısa sürede sosyal medyada gündem olan ünlü isimler için peş peşe yorumlar yapıldı. Ünlü isimlerin evde bile bu kadar şık olmasına takılan sosyal medya kullanıcıları "Kimse evde böyle şık gezmiyor" diyerek Gülşen ve Ebru Şahin'i eleştirdi.
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