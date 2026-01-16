Devlet sanatçısı ve dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, Eskişehir'de verdiği konserde sanatseverle buluştu.
Şef Orhun Orhon yönetimindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'ndeki konserde Onay'a eşlik etti.
Konser sonunda piyanist Onay, şef Orhon ve orkestra alkışlandı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Gülsin Onay, Eskişehir'de Konser Verdi - Son Dakika
