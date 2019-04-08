Son Dakika Haberleri: Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulundan Ihh'ya Yardım

Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulundan Ihh'ya Yardım

1 saat önce

Samsun Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulunda, IHH İnsani Yardım Vakfı tarafından yürütülen "Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Olsun" Projesi kapsamında bağış toplandı.

Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulundan Ihh'ya Yardım, System.String[]
Samsun Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulunda, IHH İnsani Yardım Vakfı tarafından yürütülen "Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Olsun" Projesi kapsamında bağış toplandı.

Proje kapsamında toplanılan 9 bin 400 liralık yardım çeki Okul Müdürü Taner Albayrak tarafından Samsun İnsan Hakları ve İnsani Yardım Hareketi Temsilcisi Hüseyin Mutlu'ya takdim edildi.

Mutlu, destek için Albayrak'a teşekkür ederek, sadece Samsun'da ihtiyaç sahibi 354 çocuğa yardımcı olduklarını söyledi.

Mutlu, "Bu çocukların en büyük katkısı da sizlerin kumbaralara attığınız bozuk paralar. Bizim için burada ortak olduğunuz, paylaştığınız o yirmi beş kuruşluk değerler Afrika'daki bir yetim çocuğun tüm ailesini geçindirmeye yarıyor. Bizim burada kendi kardeşlerimize, kendi mahallemizdekiler için okul harçlığı olarak verdiğimiz bu paralar başka ülkelerde çoğu zaman bir ailenin hayatını geçindirmeye yarıyor." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:11 Kaynak: AA

Hüseyin Mutlu, İnsani Yardım Vakfı, Samsun, Güncel
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