Akdeniz Belediye Başkanı Gültak'tan dünkü meclis toplantısına ilişkin açıklama - Son Dakika

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, dün büyükşehir belediyesinin meclis toplantısında yaşanan gerginliğe ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Akdeniz Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Gültak, Akdeniz Belediyesi Konferans Salonu'nda gazetecilerle bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gültak, dün meclis toplantısında Barış Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek istediğini belirtti.

Bu sırada sözünün kesildiğini ve basın mensuplarına da müdahale edildiğini ifade eden Gültak, kendilerinin meclis toplantılarında söz alıp kentin, ilçenin ve insanların talep ve sıkıntılarını ilettiklerini kaydetti.

Konuşmasının engellenmesinin ve gazetecilere müdahale edilmesinden duyduğu rahatsızlığı aktaran Gültak,"Anlaşılıyor ki burada amaç, büyük ve uzun mücadeleler sonucu Mersin ve Akdeniz'de ilk kez bizim dönemimizde başlamasını sağladığımız ve adeta devrim niteliği taşıyan yerinde kentsel dönüşüm projesini engellemek, halkımızın huzurlu geleceği için başlattığımız hizmet ve çalışmalarımızı sekteye uğratmak." ifadelerini kullandı.