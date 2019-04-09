Son Dakika Haberleri: Gülüç Belediyesi İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

Gülüç Belediyesi İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdiKdz. Ereğli'ye bağlı Gülüç Belediyesi 31 Mart Yerel Seçimlerin ardından ilk meclis toplantısını Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş başkanlığında gerçekleştirdi.

Gülüç Belediyesi İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi

Kdz. Ereğli'ye bağlı Gülüç Belediyesi 31 Mart Yerel Seçimlerin ardından ilk meclis toplantısını Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda meclis içi görev dağılımı da yapıldı. Kapalı ve gizli oylama ile yapılan seçimlerde, yeni dönemin ilk yılında ki Meclis içi görev seçiminde, Meclis Başkan Vekili 1. Üye Mustafa Sarı, 2. Üye Hasan Polat seçilirken, Encümen üyeleri ise Fahri Çakır ve Ferihan Şenol olarak belirlendi. Toplantıda meclis üyeleri Gülüç'ü hep birlikte daha güzel yerlere getireceklerini belirtirken, yeni dönemin tüm Gülüç halkına hayırlı olmasını temenni etti. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ise meclis üyeleri ile birlikte daha güzel işlere imza atacağını belirtti. Başkan Demirtaş konuşmasında şu ifadelere yer verdi, " 2019-2023 döneminin tüm Gülüç halkına ve bizlere hayırlı olmasını diliyorum. 31 Mart Yerel seçimlerinin ardından mazbatalarımızı aldık. Bugün ilk meclis toplantımızı gerçekleştirdik. Sizlerle birlikte Gülüç'e daha iyi hizmetler için yola çıktık. Hepimiz Gülüç sevdalısıyız. İnşallah bu yeni dönemde Gülüç'ü daha iyi yerlere getirip, Gülüçümüzü Zonguldak'ın parlayan yıldızı yapacağız."

Toplantıda faaliyet raporu ve ilgili gündemdeki maddeler oy birliği ile kabul edilirken, Meclis Mayıs 2019 tarihinde toplanmak üzere sona erdi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:30 Kaynak: İHA

Zonguldak, Gülüç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



25 Yılda 3 Farklı Partiden 5 Kez Aday Olan MHP'li İsim, Belediye Başkanı Seçildi AK Parti Kulislerinde İstanbul İçin Üç Farklı Görüş Öne Çıkıyor Eriğin Tane Fiyatı 1 Liraya İndi 24 Ocak 2019 Saat: 14.26.33 Saniye Benim Hayatımın Sona Erdiği Gün'
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 15:08:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gülüç Belediyesi İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]