Gümrük Günü Ziyareti

Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar ve beraberindeki heyet, '26 Ocak Dünya Gümrük Günü' dolayısıyla Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yılmaz, mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini yerine getiren tüm gümrük çalışanlarının '26 Ocak Dünya Gümrük Günü'nü kutladı. Müdür Bayraktar'a eşlik eden Eskişehir İl Gümrük Müdürü Muhammed Uçar ve beraberindeki heyet, Vali Yılmaz'a bir hediye takdim etti. Vali Yılmaz, ziyaretin anısına heyet ile toplu hatıra fotoğrafı çekindi. - ESKİŞEHİR