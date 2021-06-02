Gümrük kapısında değeri 100 bin TL olan 18 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Gümrük kapısında değeri 100 bin TL olan 18 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
02.06.2021 17:08
Kilis Çobanbey Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir tırı markaj altına alıp incelemeye alan ekipler tırın gizli bölmelerine yerleştirilmiş toplam değeri 100 bin TL değerinde kaçak cep telefonu ele geçirdi.
Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük Müdürlüğü ve Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan bir tırı yakın markaja aldı. Yapılan inceleme sonucunda tırı risk analizi çerçevesinde x-ray taramasına gönderen ekipler tırın içerisindeki bazı bölgelerde yoğun uyarılar aldıktan sonra araç içerisini incelemeye başladı.
TIR SÜRÜCÜSÜ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
X-ray cihazının işaret ettiği yoğun bölgeleri inceleyen ekipler tırın içerindeki gizli bölgelere saklanmış olan toplam değeri 100 bin TL olduğu belirlenen 18 adet kaçak cep telefonu ele geçirdi. Telefonlara el konulmasının ardından tır sürücüsü hakkında da Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
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