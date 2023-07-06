Gümrük memurundan İngiliz turiste taciz! Gündem olan video sonrası soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Gümrük memurundan İngiliz turiste taciz! Gündem olan video sonrası soruşturma başlatıldı

Gümrük memurundan İngiliz turiste taciz! Gündem olan video sonrası soruşturma başlatıldı

06.07.2023 22:23

Sınır kapısında görevli bir gümrük memurunun, motosikletiyle Türkiye'yi gezmeye gelen İngiliz Laura Brend isimli bir kadına yönelik tavrı sosyal medyada gündem oldu. İpsala Kaymakamlığı, söz konusu personel hakkında soruşturma başlattı ve memur pasif göreve çekildi. Motosikletiyle Türkiye'yi gezmeye gelen İngiliz turiste gümrük memurunun davranışları sosyal medyada taciz olarak yorumlandı. İngiliz kadın ise o anları sosyal medyada paylaştı. Memurun, turist kadına üst üste sorular yönelttiği anlar dikkat çekti. O anlar, turist kadının aksiyon kamerasına yansıdı. Turist kadına, erkek arkadaşının olup olmadığını soran memur, kadına kahve içmeyi teklif etti. Ardından, 'Benden hoşlandın mı?' diye soran memurun tavırları sosyal medyada tepki çekti. Kadın turist ise o anları, 'Türkiye sınırını yalnız bir kadın olarak geçmek' notuyla paylaştı. Öte yandan, İpsala Kaymakamlığı, söz konusu personel hakkında soruşturma başlattı ve memur pasif göreve çekildi.

Sınır kapısında görevli bir gümrük memurunun, motosikletiyle Türkiye'yi gezmeye gelen İngiliz Laura Brend isimli bir kadına yönelik tavrı sosyal medyada gündem oldu. İpsala Kaymakamlığı, söz konusu personel hakkında soruşturma başlattı ve memur pasif göreve çekildi.

TURİST KADININ AKSİYON KAMERASINA YANSIDI

Motosikletiyle Türkiye'yi gezmeye gelen İngiliz turiste gümrük memurunun davranışları sosyal medyada taciz olarak yorumlandı. İngiliz kadın ise o anları sosyal medyada paylaştı. Memurun, turist kadına üst üste sorular yönelttiği anlar dikkat çekti. O anlar, turist kadının aksiyon kamerasına yansıdı.

"BENDEN HOŞLANDIN MI?" DİYE SORDU

Turist kadına, erkek arkadaşının olup olmadığını soran memur, kadına kahve içmeyi teklif etti. Ardından, "Benden hoşlandın mı?" diye soran memurun tavırları sosyal medyada tepki çekti. Kadın turist ise o anları, "Türkiye sınırını yalnız bir kadın olarak geçmek" notuyla paylaştı.

MEMUR PASİF GÖREVE ÇEKİLDİ

Öte yandan, İpsala Kaymakamlığı, söz konusu personel hakkında soruşturma başlattı ve memur pasif göreve çekildi.

Kaynak: İHA
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Sosyal Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gümrük memurundan İngiliz turiste taciz! Gündem olan video sonrası soruşturma başlatıldı - Son Dakika


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