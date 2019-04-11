Son Dakika Haberleri: Gümrük Muhafaza Ekiplerince Esendere Gümrük Kapısı Yolcu Salonunda Yapılan Kontrollerde 221...

Gümrük Muhafaza Ekiplerince Esendere Gümrük Kapısı Yolcu Salonunda Yapılan Kontrollerde 221...

1 saat önce

Gümrük Muhafaza ekiplerince Esendere Gümrük Kapısı yolcu salonunda yapılan kontrollerde 221 kilogram 700 gram potasyum klorat patlayıcı madde ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza Ekiplerince Esendere Gümrük Kapısı Yolcu Salonunda Yapılan Kontrollerde 221..., System.String[]
Gümrük Muhafaza ekiplerince Esendere Gümrük Kapısı yolcu salonunda yapılan kontrollerde 221 kilogram 700 gram potasyum klorat patlayıcı madde ele geçirildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:44 Kaynak: İHA
Esendere, 3. Sayfa
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