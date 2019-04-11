Gümrük Muhafaza Ekiplerince Esendere Gümrük Kapısı Yolcu Salonunda Yapılan Kontrollerde 221...
1 saat önce
Gümrük Muhafaza ekiplerince Esendere Gümrük Kapısı yolcu salonunda yapılan kontrollerde 221 kilogram 700 gram potasyum klorat patlayıcı madde ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:44 Kaynak: İHA
Gümrük Muhafaza ekiplerince Esendere
Gümrük Kapısı yolcu salonunda yapılan kontrollerde 221 kilogram 700 gram potasyum klorat patlayıcı madde ele geçirildi. - ANKARA
Sınırda 221 Kilo Patlayıcı Madde Ele Geçirildi
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