Gümrük personelinden kan bağışı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Gümrük personelinden kan bağışı - Son Dakika

Gümrük personelinden kan bağışı

6 saat önce

Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü personeli, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü etkinlikleri kapsamında Kızılaya kan bağışında bulundu.

Gümrük personelinden kan bağışı, System.String[]

Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü personeli, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü etkinlikleri kapsamında Kızılaya kan bağışında bulundu.


26 Ocak Dünya Gümrük Günü nedeniyle gümrüklerin işleyişi hakkında farkındalık oluşturmak adına her sene çeşitli etkinlikler düzenleyen Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, bu sene de kan bağışında bulundu. Gümrük personeli, kan bağışının bir sosyal sorumluluk olduğu bilinciyle müdürlüğün hizmet binasında gün boyunca yoğun katılımla kan bağışında bulundu.


Bölge Müdürü Hayrettin Yıldırım, kan bağışının acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu, zor durumda olan ve kan bekleyen kişilere umut olmak adına kampanyaya katılım sağlayan personele teşekkür etti.


Kan veren personeller de, herkesin her an kana ihtiyaç duyabileceğini söyledi. Kanın tek kaynağının insan olduğunu ve kan ihtiyacı olanlara faydalı olabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden personeller, kamuoyunda farkındalık oluşturmak ve kan bağışının önemi hakkında insanların bilinçlenmesi amacıyla Kızılayın kan bağışı kampanyasına destek verdiklerini kaydettiler. - VAN

Dünya Gümrük Günü, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:16 Kaynak: İHA
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