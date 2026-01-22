Gümrüklerde Fikri Mülkiyet Hakları Korunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Gümrüklerde Fikri Mülkiyet Hakları Korunuyor

22.01.2026 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, 2015-2025 döneminde 26.010 fikri mülkiyet başvurusu aldı.

Ticaret Bakanlığına marka, patent ve tasarım gibi fikri ve sınai mülkiyet haklarına konu eşyanın gümrüklerde korunması için yapılan başvurusu sayısı 2015-2025 döneminde 26 bin 10 olurken ekonomik kayıpların önlenmesi için bu eşyalar için el koyma ya da işlem durdurma kararı veriliyor.

AA muhabirinin Bakanlık verilerinden yaptığı derlemeye göre, son yıllarda teknolojik gelişmelerin hızla ilerlemesi, dijitalleşme ve küresel ticaretin genişlemesi, fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin ihlallerle daha fazla karşılaşılmasına neden oluyor.

Bu sebeple marka, patent ve tasarım gibi fikri ve sınai mülkiyet haklarının gümrüklerde korunması, sınır aşan sahtecilik suçlarıyla mücadelede, ekonomik kayıpların önüne geçilmesi, tüketici sağlığı ve güvenliğinin korunması ile uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi nedenlerle kilit rol oynuyor.

Gümrük idareleri resen durdurma hakkına da sahip

Bu kapsamda Bakanlık, gümrüklerde sahteciliğe karşı mücadeleyi sürdürerek sahte veya korsan ürünlerin tespit edilmesine, durdurulmasına ve bu ürünlere el konulmasına yönelik faaliyetlerde bulunuyor.

Bakanlığa bağlı Gümrükler Genel Müdürlüğü, fikri ve sınavi mülkiyet haklarının sınır önlemleri çerçevesinde korunması ile buna yönelik elektronik başvuru sürecini yürütüyor. Buna göre, hak sahibinin yetkilerini ihlal eder mahiyetteki eşyanın alıkonulması veya gümrük işlemlerinin durdurulması, hak sahibinin veya temsilcisinin talebi üzerine gümrük idareleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Gümrük idaresi, hak sahibi henüz başvuruda bulunmamış olsa bile ithal veya ihraç konusu eşyanın fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal ettiğine dair açık deliller olması halinde, eşyanın işlemlerini resen durdurabiliyor veya eşyayı alıkoyabiliyor.

Söz konusu eşyanın alıkonulması veya gümrük işlemlerinin durdurulmasına yönelik talebin, Bakanlığın internet sayfasında "e-İşlemler/Uygulamalar" başlığı altında yer alan "Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Programı" yoluyla elektronik olarak yapılması gerekiyor.

Geçen yıl 3 bin 139 başvuru yapıldı

Fikri sınai mülkiyet haklarının gümrüklerde korunmasına ilişkin yapılan başvuru sayılarında yıllar içinde artış görüldü.

Buna göre, 2015 yılında 1592 başvuru yapılırken bu sayı 2020'de 2 bin 228 oldu. Söz konusu hakların gümrüklerde korunması için 2024 yılında 3 bin 31 başvuru alınırken geçen yılki başvuru sayısı 3 bin 139 olarak belirlendi. Bu doğrultuda geçen yıl yapılan başvuru sayısı 2015'e göre yüzde 97,2 artış gösterdi.

2015-2025 yıllarını kapsayan 11 yılda fikri ve sınai mülkiyet haklarının gümrüklerde korunmasına ilişkin 26 bin 10 başvuru yapıldı.

Fikri ve sınai mülkiyet haklarının gümrüklerde korunmasına ilişkin başvuru sayılarının yıllara göre dağılımı şöyle:

YıllarBaşvuru Sayıları
20151.592
20161.673
20171.915

20182.179

20192.316
20202.228
20212.431
20222.637
20232.869
20243.031
20253.139
Toplam26.010

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gümrüklerde Fikri Mülkiyet Hakları Korunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti
87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı Yaptığı şeytanın aklına gelmez 87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı! Yaptığı şeytanın aklına gelmez
Kartalkaya’da 8 yakınını kaybeden avukattan Turizm Bakanı Ersoy’a sert sözler Kartalkaya'da 8 yakınını kaybeden avukattan Turizm Bakanı Ersoy'a sert sözler
Tedesco’dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama Tedesco'dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama
Kar yağdı ama rahatlatmadı Uzman isimden İstanbul için korkutan tablo Kar yağdı ama rahatlatmadı! Uzman isimden İstanbul için korkutan tablo
Genç kızların erkek kavgası: 60’tan fazla tokat yedi Genç kızların erkek kavgası: 60'tan fazla tokat yedi

11:34
Milyonların içine kurt düşüren paylaşım
Milyonların içine kurt düşüren paylaşım
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
11:07
Bilal Erdoğan’a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
10:27
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore’den gelen görüntüye bakın
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın
10:26
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
10:07
Zırhlı araç takla attı Kilolarca altın buhar oldu
Zırhlı araç takla attı! Kilolarca altın buhar oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 12:03:11. #7.11#
SON DAKİKA: Gümrüklerde Fikri Mülkiyet Hakları Korunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.