Gümüşhacıköy'de Yoğun Sis

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yoğun sis etkili oldu.
İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 20 metrenin altına düşürdü.
Sis, Samsun'u İstanbul'a bağlayan E-100 kara yolunda da etkisini gösterdi.
Trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için bazı noktalarda önlem aldı.
Polis, sürücüleri sisin etkili olduğu bölgelerde dikkatli olmaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.
