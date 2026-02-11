Gümüşhacıköy\'de Yoğun Sis Etkili

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yoğun sis etkili oldu.
İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, görüş mesafesinin yer yer 30 metrenin altına düşmesine yol açtı.
Sis, Samsun'u İstanbul'a bağlayan E-100 kara yolunda da etkisini gösterdi.
Trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için bazı noktalarda önlem aldı.
Yetkililer, sisin etkisini gün içerisinde sürdürebileceğini belirterek, vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olmalarını istedi.
