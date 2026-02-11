Kaymakam Güneş'ten Şehit Ümit Çoban İlkokulu'na Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kaymakam Güneş'ten Şehit Ümit Çoban İlkokulu'na Ziyaret

11.02.2026 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, Şehit Ümit Çoban İlkokulu'na ziyarette bulundu.

Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, Şehit Ümit Çoban İlkokulu'na ziyarette bulundu.

Okul yönetimi tarafından karşılanan Güneş, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti, derslere katıldı.

Güneş, çocuklara hedeflerini sorarak, eğitim hayatlarında planlı ve disiplinli çalışmanın önemine değindi.

Kitap okuma alışkanlığının küçük yaşlarda kazanılmasının akademik başarıya önemli katkı sunduğunu vurgulayan Güneş, öğrencilere bolca kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Öğretmenlerle de bir araya gelen Güneş, okulda yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Eğitimin bir ülkenin geleceğini şekillendiren en temel unsur olduğuna işaret eden Güneş, idareci ve öğretmenlerin özverili çalışmalarının önem taşıdığını kaydetti.

Ziyarette Kaymakam Güneş'e İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin eşlik etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ümit Çoban, Güncel, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaymakam Güneş'ten Şehit Ümit Çoban İlkokulu'na Ziyaret - Son Dakika

İnternetten video izleyip bomba yapan çocuklar mahalleyi ateşe verdi İnternetten video izleyip bomba yapan çocuklar mahalleyi ateşe verdi
Gelin bohçası hazırlamak isteyen de kavanoz kapağını açamayan da 112’yi aradı Gelin bohçası hazırlamak isteyen de kavanoz kapağını açamayan da 112'yi aradı
20 yıllık sır ’Mizan’ operasyonuyla çözüldü: Kayıp 3 kişiyi öldürülüp çiftliğe gömmüşler 20 yıllık sır 'Mizan' operasyonuyla çözüldü: Kayıp 3 kişiyi öldürülüp çiftliğe gömmüşler
Miçotakis’ten 10 bakanla Türkiye çıkarması Miçotakis'ten 10 bakanla Türkiye çıkarması
Polis memuru ile eşini sokak ortasında darbettiler Polis memuru ile eşini sokak ortasında darbettiler
Ünlü oyuncu Roseanne Barr’dan sarsıcı Epstein kehaneti Ünlü oyuncu Roseanne Barr'dan sarsıcı Epstein kehaneti

14:37
Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı
Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı
14:20
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç’tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
14:19
Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu
Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu
14:10
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti Ayşe Barım’a verilen ceza belli oldu
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti! Ayşe Barım'a verilen ceza belli oldu
13:51
İçişleri Bakanlığı’nda devir teslim Ali Yerlikaya, görevini Mustafa Çiftçi’ye bıraktı
İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim! Ali Yerlikaya, görevini Mustafa Çiftçi'ye bıraktı
13:04
Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü
Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 14:50:37. #7.11#
SON DAKİKA: Kaymakam Güneş'ten Şehit Ümit Çoban İlkokulu'na Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.