Gümüşhane'de Avm Projeleri Onaylandı

Gümüşhane Belediye Meclisi Ocak ayı toplantıları sona erdi.

Gümüşhane Belediye Meclisi Ocak ayı toplantıları sona erdi.



Belediye Başkanı Ercan Çimen, meclisin ilk oturumunda yaptığı konuşmada, 2019 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, Meclis toplantılarının hayırlara vesile olmasını diledi.



Başkan Çimen, Belediye meclisinin bu güne kadar önemli hizmetlere imza attığını ifade ederek, "İnşallah bundan sonraki süreçte de güzel hizmetlere imza atacağız" dedi.



Toplantılarda daha sonra Kent Konseyi kararları görüşüldü. Kent Konseyi kararlarının okunmasının ardından Denetim Komisyonu'na üye seçimi yapıldı.



Gizli oylama ile yapılan seçimde Denetim Komisyonu üyeliklerine AK Parti Belediye Meclis Üyeleri Şükriye Karabulut Orhan, Arzu Varan ve Tayyar Demirel, MHP Belediye Meclis üyeleri Nedim Yalçın ve Bekir Öztürk 15'er oy alarak seçildi.



Toplantıda daha sonra Gümüşhane Belediyesi'nce yapılacak olan alışveriş merkezi projesine ilişkin gündem maddesi görüşüldü.



Proje hakkında bilgi veren Başkan Çimen, AVM çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Daha önce söz verdiğimiz gibi şehrimize AVM projemizi kazandıracağız. Alışveriş merkezi projemiz için bu alanda bulunan otogarımızı ve Daldaban sanayi sitemizi taşıdık. Projemizi yaklaşık 33 bin metrekarelik bir alana inşa edeceğiz. AVM projemiz içerisinde 128 işyeri bulunuyor. İnşallah kısa süre sonra buranın temeli atılacak ve hızlı bir şekilde inşası sürecek" dedi.



Alışveriş merkezi projesinin Avan projeleri oy birliği ile kabul edildi.



Toplantıda son olarak Bağlarbaşı Mahallesindeki Ahmet Ziyaüddin camisinden başlayarak sarı köprü olarak adlandırılan mevkiye Vasfi Mahir Kocatürk ve Belediyece yapımı tamamlanan Millet Kıraathanesine eski belediye başkanlarından Sebahattin Aytaç'ın isminin verilmesi hakkındaki gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi. - GÜMÜŞHANE

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kütahya'da Kadın Cinayeti

Safranbolu'da Bez Çantalar Kurslarda Hazırlanıyor

Ünlü Tenisçi Andy Murray, Sakatlıkları Nedeniyle Tenisi Bırakıyor

Son Dakika! Erdoğan: Milyonlarca Bez Torba ve Fileleri Vatandaşa Ücretsiz Dağıtacağız