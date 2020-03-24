Gümüşhane'de ayılar bir gecede 25 tavuğu yedi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gümüşhane'de ayılar bir gecede 25 tavuğu yedi - Son Dakika

Gümüşhane'de ayılar bir gecede 25 tavuğu yedi

7 saat önce

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Altınpınar köyünde kümeslere dadanan ayı yada ayılar bir gecede 25 tavuğu telef etti.

Gümüşhane'de ayılar bir gecede 25 tavuğu yedi, System.String[]

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Altınpınar köyünde kümeslere dadanan ayı yada ayılar bir gecede 25 tavuğu telef etti.


Edinilen bilgiye göre köyün Güneşli mahallesi, Çit Deresi mevkiinde dün ve önceki gece 4 ayrı kümese giren ayılar kümesleri kırarak yaklaşık 25 tavuk ve hindiyi telef etti.


Sabah olduğunda kümeslerinin kapılarının ve etrafının kırık, tavuklarının da etrafta leşlerini bulan vatandaşlar ise konuyu ilgili makamlara bildirdi.


Yaşadıkları olayı ve korkularını sosyal medya hesaplarından paylaşan köylü vatandaşlar ise "Korona salgını yetmezmiş gibi Altınpınar köyü, Güneşli mahallemizde son günlerde artmakta olan ayı saldırıları ile kümeslerdeki çoğu hayvan telef oldu. Dikkatli olun önlem almadan bahçelere yanaşmayın yada gitmeyin!!!" yorumları yaptı.


Aynı bölgede geçtiğimiz yıl da ayılar evin önünde bağlı olan köpeği parçalamıştı. - GÜMÜŞHANE

Altınpınar, Gümüşhane, Güneşli, Torul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:47 Kaynak: İHA

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