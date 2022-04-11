Gümüşhane'de bacakları ve kuyrukları kesilen kediler tepkilere neden oldu - Son Dakika
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Gümüşhane'de bacakları ve kuyrukları kesilen kediler tepkilere neden oldu

11.04.2022 23:07

Gümüşhane'de bacakları ve kuyrukları kesilen kediler tepkilere neden oldu Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bacakları ve kuyrukları kesilmiş kediler tepkilere neden oldu.

Gümüşhane'de bacakları ve kuyrukları kesilen kediler tepkilere neden oldu

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bacakları ve kuyrukları kesilmiş kediler tepkilere neden oldu. İlçe sakinleri bu tür olayların bölgede yıllardır yaşandığını söylerken, kedilerin bacaklarının ve kuyruklarının büyü için kesildiği iddia edildi.

Kelkit ilçesi Büyük Cami ve İnönü mahallelerinde bacakları ve kuyrukları kesilmiş halde görüntülenen sokak kedileri ilçede tepkilere neden oldu. Sosyal medya üzerinden yayınlanan bir videoda bacakları kesilmiş kanlar içerisindeki sokak kedisinin görüntüleri vahşeti gözler önüne sererken, mahalle sakinleri bu durumla daha önce de karşılaştıklarını, başka sokak kedilerinin de bacak ve kuyruklarının kesildiğini belirtti. Hayvanseverler tarafından vahşeti gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için suç duyurusunda bulunuldu. Mahalle sakinleri, uzun süredir karşılaştıklarını söyledikleri vahşetin büyü için yapılmış olabileceği iddiasında bulundu.

Kelkit İlçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.

Gümüşhane'de bacakları ve kuyrukları kesilen kediler tepkilere neden oldu
Gümüşhane'de bacakları ve kuyrukları kesilen kediler tepkilere neden oldu
Gümüşhane'de bacakları ve kuyrukları kesilen kediler tepkilere neden oldu
Gümüşhane'de bacakları ve kuyrukları kesilen kediler tepkilere neden oldu
Gümüşhane'de bacakları ve kuyrukları kesilen kediler tepkilere neden oldu

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gümüşhane'de bacakları ve kuyrukları kesilen kediler tepkilere neden oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gümüşhane'de bacakları ve kuyrukları kesilen kediler tepkilere neden oldu - Son Dakika
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