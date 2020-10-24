Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı

24.10.2020 16:15
Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı, System.String[]

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulanmaya başlandığı bildirildi.

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulanmaya başlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Şiran ilçesinin Paşapınarı köyünde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle, virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bir dizi tedbir alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu köyde kamu sağlığının korunması amacıyla bugün 18.00'den itibaren karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.

Gümüşhane, Şiran, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama Kongrede sahneye çıkan yaşlı kadın Erdoğan'dan ricada bulundu: Damadına benim için sarıl Yardım kampanyası için bin adet hamburger alan Luiz Suarez, 45 bin TL ödedi G.Saraylı Marcao'nun paylaşımında 4 yıldızın yer almaması taraftarı kızdırdı Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor 10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'den gözdağı: Ben konuşursam Türkiye'ye adım atamaz Son Dakika! Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan İmamoğlu hastaneden 1,5 dakikalık video yayınladı: Durumum iyi
Ankaragücü'nde biri futbolcu 2 kişi daha koronavirüs oldu Ankaragücü'nde biri futbolcu 2 kişi daha koronavirüs oldu         
16:00
Şafak Sezer, lüks villasını 9 milyon 700 bin TL'ye satışa çıkardı Şafak Sezer, lüks villasını 9 milyon 700 bin TL'ye satışa çıkardı         
15:50
Bankalarda unutulan 217 milyon lira TMSF'ye devredildi Bankalarda unutulan 217 milyon lira TMSF'ye devredildi         
15:14
Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü         
15:01
Dünyanın en 'iyi' kötü filmi 'The Room' nasıl doğdu, nasıl popüler oldu? Dünyanın en 'iyi' kötü filmi 'The Room' nasıl doğdu, nasıl popüler oldu?         
14:39
Son Dakika! Aliyev ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi: Azerbaycan işgal altındaki topraklarını geri alıyor Son Dakika! Aliyev ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi: Azerbaycan işgal altındaki topraklarını geri alıyor         
14:24
Kan donduran vahşet! Boşandığı kocasını öldürüp ikiye böldüğü cesedini yaktı Kan donduran vahşet! Boşandığı kocasını öldürüp ikiye böldüğü cesedini yaktı         
13:20
Oksijen tüpüne bağlı yaşayan KOAH hastası adam, uyuşturucu satıcısı çıktı Oksijen tüpüne bağlı yaşayan KOAH hastası adam, uyuşturucu satıcısı çıktı         
12:59
Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler         
12:21
2 kamyon dolusu çöple yaşayan 81 yaşındaki Elif ninenin koronavirüs testi pozitif çıktı 2 kamyon dolusu çöple yaşayan 81 yaşındaki Elif ninenin koronavirüs testi pozitif çıktı         
12:15
Azerbaycan 27 yıllık hasreti bitirmeye kararlı! Ordu gece boyu Ermeni cephelerini vurdu, Karabağ'da ilerleyiş sürüyor Azerbaycan 27 yıllık hasreti bitirmeye kararlı! Ordu gece boyu Ermeni cephelerini vurdu, Karabağ'da ilerleyiş sürüyor         
11:48
Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi         
11:31
Yüzüne tükürdüğü yolcu, kadını hareket halindeki otobüsten aşağı attı Yüzüne tükürdüğü yolcu, kadını hareket halindeki otobüsten aşağı attı         
11:31
Maaşlarını alamadıkları için Erdek Belediyesi'ni icraya veren memurların başlarına gelmeyen kalmadı Maaşlarını alamadıkları için Erdek Belediyesi'ni icraya veren memurların başlarına gelmeyen kalmadı         
11:18
Türkiye'nin Libya'ya verdiği sahil güvenlik eğitimine İtalyan basınından ilginç yorum: Anahtar Erdoğan'ın elinde Türkiye'nin Libya'ya verdiği sahil güvenlik eğitimine İtalyan basınından ilginç yorum: Anahtar Erdoğan'ın elinde         
10:44
Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi         
09:57
Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2020 16:24:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei