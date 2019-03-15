Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de Ev Yangını

Gümüşhane'de Ev Yangını

35 dakika önce

Gümüşhane'de, sobadan sıçrayan alevlerin neden olduğu yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

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Gümüşhane'de, sobadan sıçrayan alevlerin neden olduğu yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Merkeze bağlı Çamlıköy, Meletli Mahallesi'nde yaşayan Musa Türkoğlu, sabah saatlerinde işe gitmek için evinden ayrıldı.

Türkoğlu'nun evden ayrılmasının ardından sobadan sıçrayan alevlerin etkisiyle evdeki eşyalar tutuştu. Çevredekilerce olay yerine çağrılan Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmalarının ardından söndürülen yangında evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:07 Kaynak: AA

Sabah, Türkoğlu, Gümüşhane, Güncel
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