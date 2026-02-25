Gümüşhane'de iftara dakikalar kala feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
25.02.2026 20:11
Gümüşhane Özcan Mahallesi'nde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza, iftara dakikalar kala yaşandı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Ali K., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Trabzon'dan Gümüşhane istikametine hareket halinde bulunan Ali Ç. yönetimindeki otomobil ile karşı istikametten gelen Hacıbey G. idaresindeki araç yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Eski Hastane mevkii önünde kafa kafaya çarpıştı.

4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İftara dakikalar kala gerçekleşen çarpışmanın etkisiyle araçlardan birinin ön yolcu koltuğunda bulunan Ali K. ağır yaralandı. Araçların sürücüleri Ali Ç. ile Hacıbey G.'nin yanı sıra otomobillerden birinde bulunan Emine Ç. ise hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları çıkarmak için müdahalede bulundu. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Habertürk, Güncel, Yaşam, Son Dakika

