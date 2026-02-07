Gümüşhane\'de Judo Müsabakaları Yapıldı

Gümüşhane'de, Okul Sporları Judo Yıldızlar Kız-Erkek Grup Müsabakaları yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığınca Aydın Doğan Spor Salonu'nda organize edilen müsabakalara, 15 ilden 200 sporcu katıldı.

Türkiye Judo Federasyonu Teknik Kurul Üyesi, eski milli sporcu Neşe Şensoy Yıldız, AA muhabirine, Gümüşhane'de güzel bir organizasyon düzenlendiğini söyledi.

Müsabakaların iki gün süreceğini belirten Yıldız, dereceye girecek sporcuların Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacağını kaydetti.

Şampiyonaya katılacak sporculara başarılar dileyen Yıldız, hedeflerinin sporcuları milli takım seviyesine ulaştırmak, ardından da olimpiyatlara katılacak sporcular yetiştirmek olduğunu ifade etti.

Iğdır'dan müsabakalara katılan sporcu Bahar Şahin ise hedefinin Avrupa Şampiyonluğu olduğunu anlatarak, Gümüşhane'ye kategorisinde birinci olmak için geldiğini vurguladı.

Müsabakalar yarın sona erecek.