Gümüşhane'de kapalı köy yolu kalmadı - Son Dakika
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Gümüşhane'de kapalı köy yolu kalmadı

23.03.2022 18:08

Gümüşhane'de kapalı köy yolu kalmadıGÜMÜŞHANE Gümüşhane'de il genelinde etkili olan kar yağışıyla kapanan köy yolları tüm ilçelerde İl Özel İdaresine bağlı ekipler tarafından yürütülen hummalı çalışmalar sonucunda ulaşıma açıldı.

Gümüşhane'de kapalı köy yolu kalmadı

GÜMÜŞHANE Gümüşhane'de il genelinde etkili olan kar yağışıyla kapanan köy yolları tüm ilçelerde İl Özel İdaresine bağlı ekipler tarafından yürütülen hummalı çalışmalar sonucunda ulaşıma açıldı.

Son günlerde etkisini kaybeden yağışın ardından tempoyu artıran ekipler özellikle Karadeniz sahiline en yakın ilçeler olan Kürtün ve Torul ile diğer ilçelerde vatandaşların mağdur olmamaları için aralıksız karla mücadele çalışması gerçekleştirdi.

Yüksek kesimlerde bir metreyi aşan kar kalınlığında bugün sabah itibariyle il genelinde kapalı olan 7 köy yolu da İl Özel İdaresine bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı ve böylelikle Gümüşhane'de kar nedeniyle kapalı köy yolu kalmadı. Karla kaplı köy yollarında 20'den fazla iş makinesi 40'tan fazla personelin katıldığı karla mücadele çalışmaları taşımalı eğitim yapılan köyler, diyaliz hastası ve cenaze olan köyler ile acil durum olan köylere öncelik verilerek gerçekleştirildi. Köy yollarının ulaşıma açılmasının ardından ekipler köy içleri, mahalle ve bağlantı yollarıyla köylerin ana yollarındaki genişletme çalışmalarına devam ediyor.

Yetkililer, tipi nedeniyle yüksek kesimlerde açılan köy yollarında zaman zaman aksaklıklar yaşanabileceğini belirterek, vatandaşlardan donma-çözünme olaylarının artması nedeniyle dik yamaçların olduğu yollarda heyelan ve kaya düşmesi konusu ve yüksek kar örtüsü nedeniyle oluşabilecek çığ afetine karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Gümüşhane'de kapalı köy yolu kalmadı
Gümüşhane'de kapalı köy yolu kalmadı
Gümüşhane'de kapalı köy yolu kalmadı

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Karadeniz, Gümüşhane, Kürtün, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de kapalı köy yolu kalmadı - Son Dakika


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