Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de Kar Yağışı

Gümüşhane'de Kar Yağışı

19 dakika önce

Gümüşhane'de dün akşam saatlerinden itibaren bazı bölgelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 99 köy yolu ulaşıma kapandı.

Gümüşhane'de Kar Yağışı, System.String[]
Gümüşhane'de dün akşam saatlerinden itibaren bazı bölgelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 99 köy yolu ulaşıma kapandı.

Özellikle Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerinde etkili olan yağışın ardından Şiran ilçesinde 46, Kelkit ilçesinde 45 ve Köse ilçesinde 8 olmak üzere toplam 99 köy yolu ulaşıma kapandı.

Gümüşhane merkez, Torul ve Kürtün ilçelerinde hafif şiddette gerçekleşen yağışın ardından il merkezinde dün akşamdan itibaren gerçekleşen taze kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Şiran'de eksi 6,6 Kelkit'te eksi 6,5, Köse'de eksi 6,2 olarak ölçülen gece en düşük sıcaklık il merkezinde de eksi 2,2 derece olarak kayıtlara geçti.

İl Özel İdaresi ekipleri sabahın ilk saatlerinden itibaren karla mücadele çalışmasına başlarken, kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz karla mücadele sonucunda kapalı tüm köy yollarını açmamızın ardından dün gece gerçekleşen kar yağışı sonucu Kelkit ilçemizde 45, Köse ilçemizde 8 ve Şiran ilçemizde 46 köy yolu olmak üzere toplam 99 köy yolumuz ulaşıma kapanmıştır. İlimiz genelinde karla mücadele çalışmalarımız 25 iş makinesi ve ekiple devam etmektedir."

Karayolları yol ağında bulunan yüksek dağ geçitlerinde ekiplerin çalışmalarını aralıksız devam ettirdiği, Gümüşhane- Trabzon arasındaki Zigana dağı, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun dağı, Gümüşhane- Bayburt arasındaki Vauk dağı, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün dağı ve Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan dağı geçitlerini kullanacak sürücülerin araçlarında mutlaka çekme halatı, zincir ve takoz bulundurması istendi. - GÜMÜŞHANE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:34 Kaynak: İHA

Şiran, Kelkit, Kar, Gümüşhane, Güncel
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