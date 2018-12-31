Gümüşhane'de Kar Yağışı

Gümüşhane
'de dün akşam saatlerinden itibaren bazı bölgelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 99 köy yolu ulaşıma kapandı.
Özellikle Kelkit
, Köse ve Şiran
ilçelerinde etkili olan yağışın ardından Şiran ilçesinde 46, Kelkit ilçesinde 45 ve Köse ilçesinde 8 olmak üzere toplam 99 köy yolu ulaşıma kapandı.
Gümüşhane merkez, Torul
ve Kürtün
ilçelerinde hafif şiddette gerçekleşen yağışın ardından il merkezinde dün akşamdan itibaren gerçekleşen taze kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.
Şiran'de eksi 6,6 Kelkit'te eksi 6,5, Köse'de eksi 6,2 olarak ölçülen gece en düşük sıcaklık il merkezinde de eksi 2,2 derece olarak kayıtlara geçti.
İl Özel İdaresi ekipleri sabahın ilk saatlerinden itibaren karla mücadele çalışmasına başlarken, kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz karla mücadele sonucunda kapalı tüm köy yollarını açmamızın ardından dün gece gerçekleşen kar yağışı sonucu Kelkit ilçemizde 45, Köse ilçemizde 8 ve Şiran ilçemizde 46 köy yolu olmak üzere toplam 99 köy yolumuz ulaşıma kapanmıştır. İlimiz genelinde karla mücadele çalışmalarımız 25 iş makinesi ve ekiple devam etmektedir."
Karayolları yol ağında bulunan yüksek dağ geçitlerinde ekiplerin çalışmalarını aralıksız devam ettirdiği, Gümüşhane- Trabzon
arasındaki Zigana dağı, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun dağı, Gümüşhane- Bayburt
arasındaki Vauk dağı, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün dağı ve Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan dağı geçitlerini kullanacak sürücülerin araçlarında mutlaka çekme halatı, zincir ve takoz bulundurması istendi. - GÜMÜŞHANE