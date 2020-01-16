Gümüşhane'de kara saplanan otomobil ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika
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Gümüşhane'de kara saplanan otomobil ekiplerce kurtarıldı

6 saat önce

Gümüşhane'de cenazeye giderken otomobilleri kara saplanan köylüler, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Gümüşhane'de kara saplanan otomobil ekiplerce kurtarıldı, System.String[]

Gümüşhane'de cenazeye giderken otomobilleri kara saplanan köylüler, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Akocak köyünde yaşayan Çetin Er, Trabzon'un Yomra ilçesinde bir yakınlarının cenazesine katılmak üzere bazı köylülerle yola çıktı.

Yoğun tipi olan Yağmurdere grup yolu Çatak mevkisinde zincir olmasına rağmen kara saplanan otomobildeki Er ve beraberindekiler, durumu Gümüşhane İl Özel İdaresi ekiplerine bildirdi.

Ekipler, kar kalınlığı yer yer 50 santimetreyi bulan yolu ulaşıma açarak vatandaşları bulundukları bölgeden çıkardı.

Mahsur kaldıkları yerden kurtarıldıktan sonra yoluna devam eden Er, otomobilinin kara saplanmasının ardından İl Özel İdaresi ekiplerine haber verdiğini belirterek, "Gelip bizi çıkardılar ve yolumuzu açarak Çatak mevkisine ulaştırdılar. Bu yol olmasaydı aynı noktaya ulaşmak için Gümüşhane-Trabzon istikametinden kullanacaktık. O da bizim için büyük bir sıkıntı ve fazladan 140 kilometre daha gitmemize neden olacaktı." dedi.

İş makinesi operatörü Esa Can da Akocak köyü ile Trabzon'un Araklı ilçesi arasındaki bağlantı yolunda karla mücadele çalışması yürüttüklerini söyledi.

İhbar üzerine yolda kalanları bulundukları yerden çıkararak yolu açtıklarını belirten Can, "Yolda kimi yerlerde yaklaşık 50 santimetreye ulaşan kar kalınlığı var. Biz bu bölgede sürekli vatandaşımıza hizmet veriyoruz. 7 gün 24 saat görevimizin başındayız." diye konuştu.

Gümüşhane, Trabzon, Çatak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:50 Kaynak: AA
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