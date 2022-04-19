Gümüşhane'de kuvvetli rüzgar; evlerin çatısı uçtu - Son Dakika
Üye Girişi

Gümüşhane'de kuvvetli rüzgar; evlerin çatısı uçtu

19.04.2022 12:05
Gümüşhane'de kuvvetli rüzgar; evlerin çatısı uçtu

GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle 5 evin çatısı uçtu.

GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle 5 evin çatısı uçtu.

Taşlıca köyünde meydana gelen kuvvetli rüzgarda, Çatalca Mahallesi'nde 2, Yukarı Uluköy'de ise 3 evin çatısı uçtu. Çatı parçalarının yollara savrulurken, yaralanan olmadı. Meteoroloji, rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.


Gümüşhane'de kuvvetli rüzgar; evlerin çatısı uçtu
Gümüşhane'de kuvvetli rüzgar; evlerin çatısı uçtu
Gümüşhane'de kuvvetli rüzgar; evlerin çatısı uçtu
Gümüşhane'de kuvvetli rüzgar; evlerin çatısı uçtu
YORUMLAR
500

Uluköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de kuvvetli rüzgar; evlerin çatısı uçtu - Son Dakika


Son Dakika
12:06 Karısının yasak aşkını 7 parçaya ayırmıştı! Savunması ise kan dondurdu: Bu namuslu ile namussuzun savaşıdır
12:05 Türkiye günlerce Tarsus'ta yapılan gizemli kazıyı konuşmuştu! O evde yangın çıktı, ekipler güçlükle kontrol altına aldı
11:54 Adriana Lima bebeğinin cinsiyetini yaptığı partiyle duyurdu
11:52 HDP, kapatma davasına ilişkin savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne bugün sunuyor
11:50 Domatesin, biberin, salatalığın bu kadar pahalı olmasının nedeni bu mu? Son 6 yılda hacze maruz kalan tarım arazi sayısı yüzde 101 arttı
11:39 MHP lideri Bahçeli: Dünyada yaygın ekonomik yıkımlar hiçbir zaman bugünkü gibi tehlikeli bir eşiğe dayanmadı
11:35 Putin'den tepki toplayacak hareket! Onlarca sivili öldüren "Buça kasabı"na muhafızlık unvanı verdi
11:31 3 buçuk aylık hamile kadının evini komşuları bastı: Yüzüme tencereyle vurdu, kafamda poşet parçaladı
11:31 Dolar/TL yeni günde 14,66 seviyelerinde işlem görüyor
11:26 Gram altının fiyatı yeni günde 933 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 12:14:48. #1.12#
SON DAKİKA: Gümüşhane'de kuvvetli rüzgar; evlerin çatısı uçtu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement