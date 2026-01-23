Gümüşhane'de Nesli Tükenme Tehlikesindeki Su Samurları - Son Dakika
Gümüşhane'de Nesli Tükenme Tehlikesindeki Su Samurları

23.01.2026 22:22
Harşit Çayı'nda oyun oynayan su samurları vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Gümüşhane'de Harşit Çayı'nda nesli tükenme tehlikesi altındaki iki su samuru kar üzerinde oyun oynarken görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenme tehlikesi altında gösterilen su samurları, Harşit Çayı'nda bir süre oyun oynarken cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Bölgedeki vatandaşlar tarafından fark edilen samurlarının dere kenarında birbirleriyle oynadığı anlar ilgi topladı. Kar üstünde oyun oynayan su samurları bir süre sonra Harşit Çayı'na girerek gözden kayboldu. - GÜMÜŞHANE

