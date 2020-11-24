Gümüşhane'de otomobil dere yatağına yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Gümüşhane Devlet Hastanesine sevk edildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, Kürtün Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada, otomobilde bulunan Hasan Yakışır olay yerinde hayatını kaybetti, Mustafa Sevinir ile Ali Sancak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Özkürtün beldesinin Kaledibi mevkisinde, Mustafa Sevinir yönetimindeki 39 AAF 277 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak dere yatağına yuvarlandı.

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