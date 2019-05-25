Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de terör örgütü PKK'ya ait 3 depo imha edildi

Gümüşhane'de terör örgütü PKK'ya ait 3 depo imha edildi

4 saat önce

Giresun'un Espiye ilçesi kırsalında güvenlik güçlerine teslim olan "Kawa" kod adlı İranlı terörist Behrüz Düdükkanlu'nun verdiği bilgiler doğrultusunda, güvenlik güçlerince Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde ortaya çıkartılan 3 depo imha edildi.

Gümüşhane'de terör örgütü PKK'ya ait 3 depo imha edildi, System.String[]
Giresun'un Espiye ilçesi kırsalında güvenlik güçlerine teslim olan "Kawa" kod adlı İranlı terörist Behrüz Düdükkanlu'nun verdiği bilgiler doğrultusunda, güvenlik güçlerince Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde ortaya çıkartılan 3 depo imha edildi.
Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölücü terör örgütü mensubu Düdükkanlu, Giresun ve Trabzon İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında yer gösterme işlemi bittikten sonra adli makamlarla koordineli olarak yer göstermek maksadıyla Gümüşhane Jandarma Komutanlığına teslim edildi.
Bölgede 24 Mayıs itibarıyla devam eden operasyonda, İl Jandarma Komutanlığına ait birlikler tarafından arazide yer gösterme faaliyetine başlandı.
Yapılan çalışmalar kapsamında, Kürtün ilçesinin Kızılali Dağı Kabayalak bölgesinde birbirinden yaklaşık 50'şer metre uzaklıkta 3 ayrı depoda çok miktarda yaşam malzemesi ile 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.
Depolarda bulunan delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, diğer malzemeler ise olay yerinde imha edildi.
Yer gösterme ve operasyonel faaliyetlere Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde devam edildiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:28 Kaynak: AA
Kürtün, Giresun, Gümüşhane, Güncel
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